 - (özel görüntülerle) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE 10 EKİM ANMASINA POLİS MÜDAHALESİ (2)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

İstanbul Üniversitesi’nde bir grup öğrencinin düzenlediği 10 Ekim anmasına polis müdahale etti. Üniversitenin Beyazıt Kampüsü içindeki müdahale sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Polisin müdahalesi öğrencilerin kamerasına yansıdı. Gözaltına alınanlar kampüsten çıkarılarak polis araçlarına bindirildi. Gözaltına alınanlardan bazıları polis araçlarına bindirilirken slogan attı. Beyazıt Meydanı\'nda bulunan bir kişi, öğrencilere tepki göstererek saldırmak istedi. Araya giren polis , bu kişiyi de gözaltına aldı. Üniversitenin kapısına gelerek gözaltıları protesto etmek isteyen öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis o öğrencileri de gözaltına aldı. Öte yandan polisin üniversite önündeki güvenlik önlemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin müdahalesi (öğrenci kamerası)

-Üniversitenin yan kapısındaki araçlara gözaltıların bindirilmesi

-Arama yapılması

-Ön kapıdaki arbade

-Gözaltına alınmaları

-Polis araçları

-Öğrencilerin araçlara götürülmesi

-Atılan sloganlar

-Bir vatandaşın saldırısı

-Araya giren polisler

-Genel ve detaylar

10.10.2017 - 13.30 Haber Kodu : 171010077