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- (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - BEŞİKTAŞ'TA HAREKETLİ DAKİKALAR; ÇALINTI ARAÇLA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) Beşiktaş'ta polisten kaçan otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı

09 Nisan 2018 18:54

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Beşiktaş\'ta polisten kaçan otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı. 3 araca çarparak hasar veren biri kadın 4 kişi, çaldıkları aracı olay yerinde bırakıp bu kez taksi ile kaçmaya çalıştı. Polis, mahallelinin de yardımıyla şüphelilerden birini yakaladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR
Çekmeköy\'de girdikleri evden aldıkları anahtar ile ev sahibine ait otomobili çalan biri kadın 4 kişi, Avrupa yakasına geçti. Şüpheliler,  Beşiktaş\'ta dolaşırken Gayrettepe Asayiş Şube  Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği polislerinin dikkatini çekti. Polisler aracı takip etmeye başladı. Polisin peşlerinde olduğunu anlaşan şüpheliler, Etiler yönüne doğru kaçmaya başladı. Polis ve hırsızlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Taşlıçay Sokak içerisinde karşıdan bir aracın gelmesi üzerine panikleyen şüpheliler, karşı yönden gelen araç ile park halindeki araçlara çarptı. Şüpheliler araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden 3\'ü cadde üzerinde silah zoru ile durdurdukları taksiye binerken bir kişi yaya olarak kaçtı.  O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. 

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Kendi aracı ile taksinin peşinden giden mahalleli bir yandan da polise nerede olduklarını bildirdi. Yaklaşık 2 kilometre sonra hırsızlar taksiden inerek tekrar yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa sürede hırsızların olduğu yere gelen polisler kovalamaca sonucu şüphelilerden A.Ü.\'yü yakalayarak gözaltına aldı.  Polisin diğer 3 hırsızı yakalamak için çalışması sürüyor.
Mahalle sakinlerinden Caner Kombul, \"Camdan sokağa bakıyordum,  çarpma sesi geldi önce. Aracın kaza yaptığını ve aracın içerisinden 4 kişinin koştuğunu gördüm. Kameralara baktığımda bizim durağın taksisi olduğunu gördüm, peşlerine katıldı\"  diye konuştu. Polis ekipleri  çalıntı otomobil üzerinde incelemelerde bulunduktan sonra araç otoparka çekildi. 

Görüntü Dökümü
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-Güvenlik kamerası hırsızların yaya olarak kaçması
-Güvenlik kamerası hırsızların taksiyi durdurup gitmesi
-Kaza yapan araçlardan detay görüntü
-Çalıntı araçtan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Mahalle sakinlerinden detay görüntü
-Caner Kombul ile röportaj 
   

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