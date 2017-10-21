  (ÖZEL) GELİN ARABASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde bir gelin arabasında arka cama oturarak sarkan iki kadının tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Göztepe\'den Harem istikametine ilerleyen bir gelin arabasında arka camlarından sarkan iki kadının tehlikeli yolculuğu arkadan gelen bir araçtakiler tarafından görüntülendi. Araçta çalan müzik eşliğinde oynayarak devam eden yolculuk yaklaşık 10 dakika sürdü. Kadınlar daha sonra içeriye girdi.

Görüntü Dökümü:

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-Gelin aracından görüntü

-Camdan sarkan iki kadını görüntüsü

-Camdan sarkarak oyun oynamaları

--Diğer araçların arasında ilerlemesi

-Kadınların aracın içine oturmaları

-Genel ve detay görüntüler

