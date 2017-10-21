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  (ÖZEL) GELİN ARABASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde bir gelin arabasında arka cama oturarak sarkan iki kadının tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

21 Ekim 2017 20:14

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde bir gelin arabasında arka cama oturarak sarkan iki kadının tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. 
Göztepe\'den Harem istikametine ilerleyen bir gelin arabasında arka camlarından sarkan iki kadının tehlikeli yolculuğu arkadan gelen bir araçtakiler tarafından görüntülendi. Araçta çalan müzik eşliğinde oynayarak devam eden yolculuk yaklaşık 10 dakika sürdü. Kadınlar daha sonra içeriye girdi.

Görüntü Dökümü:
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-Gelin aracından görüntü
-Camdan sarkan iki kadını görüntüsü
-Camdan sarkarak oyun oynamaları
--Diğer araçların arasında ilerlemesi
-Kadınların aracın içine oturmaları
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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