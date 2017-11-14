- Yol kenarında cesedi bulundu

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Beykoz\'da yol kenarında 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Kavacık köprüsü yakınında yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiye görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi . Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şerdi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde detaylı bir çalışma yaptı.

HERHANGİ BİR DARP YADA YARA İZİ YOK

Yapılan incelemede Muhammet Yusuf Ata\'nın üzerinde özel bir üniversiteye ait öğrenci kartı çıktı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedinde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin görüntüsü

-Çekilen güvenlik şerdi

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Gencin çantasının görüntüsü

-Çevredekilerin görüntü

-Savcı ve olay yeri çalışması

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler





