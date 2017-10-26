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- (ÖZEL) - TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

* Yaralıyı kurtarmak için itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredekiler seferber oldu

26 Ekim 2017 14:59

* Yaralıyı kurtarmak için itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredekiler seferber oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Tuzla \'da bir otomobil, TIR\'a yandan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Orhanlı TEM yanyol Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Otomobil sürücüsü Faruk Engin, sola dönmek için manevra yapan Murat Bulut\'un kullandığı TIR\'a yandan çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken yanındaki arkadaşı Burak Öztürk araç içinde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kaza ihbarı üzerin olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerin gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla  özel bir hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Burak Öztürk\'ün kurtarmak için itfaiye ve çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Araç içinde sıkışan yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. Vatandaşlar da aracın arka koltukları sökülerek  kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından Burak Öztürk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
TIR sürücüsü Murat Bulut, “Sola düş yapmak için sola sinyalimi verdim. Arkadan gelen otomobil sinyali gördüğü halde sollama yaptı. Çok süratliydi, inşallah arkadaşlar da bir şey yoktur “diye konuştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kaza nedeniyle TEM yanyolda trafik yoğunluğu yaşandı .Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü
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-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Araç içinde sıkışan yaralının görüntüsü
-İtfaiye ve vatandaşların kurtarma çalışmaları
-Vatandaşlarla röp
-TIR sürücü ile röp
-Vatandaşların aracın arka koltuğunu sökmesi
-Yaralının araçtan çıkarılması
-Ambulansa konması
-Oluşan trafik
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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