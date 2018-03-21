- (ÖZEL) - İSTANBUL'DA 30 BİN TAKSİ SÜRÜCÜSÜNDEN SADECE 10 BİNİNİN BELGESİ VAR

* İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur

\"Tek sıkıntımız kaçak çalışan şoförlerin çok olması\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul\'da yaklaşık 30 bin taksi şoföründen yaklaşık 10 bininde \"Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi\" olduğu öğrenildi.

BELGE İÇİN BAZI KRİTERLER ŞART

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) 1 Ocak 2017\'den itibaren İstanbul\'da şoförler için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi şartı getirdi.

Edinilen bilgiye göre, 17 bin 395 taksinin bulunduğu İstanbul\'da 30 bin taksi şoföründen yaklaşık 10 bininde bu belge var.

Bu belgeyi alabilmek için taciz, gasp, terör ve uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından yargılanmamış olmak, psikoteknik belgesi, ehliyet GBT\'si, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu gerekiyor. Başvurusu uygun görülenlere \"Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi\" veriliyor. Ancak bu belgenin yenilenme süresi de var. Bu belge olmadan taksi kullanırken yakalanan sürücüye ve plaka sahibine ceza kesiliyor. Taksi de trafik polisi tarafından otoparka çekiliyor.

\"SIKINTIMIZ KAÇAK ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN ÇOK OLMASI\"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur da \"Tek sıkıntımız kaçak çalışan şoförlerin çok olması\" diye konuştu.

Taksi şoförleri ise birçok şoförde söz konusu belgenin bulunduğunu belirtiyor. Belgesini gösteren bir taksi şoförü, ancak hastalık ve zorunlu hallerde araçlarını bir başka şoföre verdiklerini ifade etti.

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- Taksilerin görüntüsü

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