- (ÖZEL) - ESNAFIN PARK KAVGASINDA KAN AKTI

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- Lokantacı, kuru temizlemeciyi bıçakladı

06 Ekim 2017 18:49

- Lokantacı, kuru temizlemeciyi bıçakladı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Beşiktaş\'ta iki esnaf araç park etme yüzünden kavga etti. Çıkan kavgada bir kişi bıçak ile yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken bıçaklayan kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olay,  Vişnezade Mahallesi\'nde bir sokakta saat 15.00 sıralarında  meydana geldi. Sokakta kuru temizleme dükkanı bulunan Orhan Taşbaş otomobilini aynı sokak içerisindeki bir lokantanın önüne park etti. Lokanta çalışanları Taşbaş\'a aracını çekmesini  istedi. Taşbaş 
aracını çekmeyince lokanta çalışanları ile arasında  tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine lokanta çalışanı Mehmet Abay Taşbaş\'ı koltuk altında bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri lokanta çalışanını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bıçaklanarak yaralanan kuru temizlemeci ise  olay yerine gelen ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Bıçaklanan esnafın ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın gidişi
-Polis ekiplerinden görüntü
-Polis araçlarından görüntü
-Bıçaklayan Mehmey Abay\'dan görüntü
-Polis araçlarından detay görüntü
-Kuru temizleme ve lokantadan detay görüntü
-Lokanta çalışanlarından ve kuru temizleme çalışanlarından detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar 
 

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