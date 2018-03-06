- (ÖZEL) -  ÇİNLİ REHBERİN ÖLDÜĞÜ İNANILMAZ KAZADA KARAR ÇIKTI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Nevşehir\'in Avanos İlçesi\'nde 2012 yılında bir otelin giriş kapısının üstündeki taş sundurmanın üzerine düşmesi sonucu ölen Çinli turist rehberi 31 yaşındaki Hiu Fung Yeung\'un ailesi, otel ve sigorta şirketi aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı. 4 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme, otel ve sigorta şirketi 638 bin 33 lira maddi tazminat, otelin ayrıca 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Nevşehir, Avanos\'taki 5 yıldızlı bir otelin sundurma taşlarının düşmesi sonucu 23 Ekim 2012\'de hayatını kaybeden Hiu Fung Yeung\'un eşi Pui Fan Lee avukatları aracılığıyla bir yıl sonra otel yönetimine ve sigorta şirketi aleyhine maddi-manevi tazminat davası açtı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi\'nce yapılan yargılama 28 Aralık 2017\'de karara bağlandı. Gerekçeli kararda, bilirkişi raporlarına göre Çinli rehberin olayda hiçbir kusuru olmadığının tespit edildiği belirtildi. Çinli rehberin ailesi haklı bulan mahkeme, ailenin maddi ve manevi tazminat talebini kabul etti. Mahkeme, toplam 638 bin 33 lira maddi tazminatın otel ve sigorta şirketinden faiziyle alınarak aileye verilmesine hükmetti. Mahkeme, anneye 20 bin lira ve şu anda 5 yaşında olan oğlu için 30 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira manevi tazminatın da otelden alınmasına karar verdi.

CEZA DAVASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Çinli rehberin ölümüne ilişkin otel şirketi yöneticisi ile sundurma duvar yapım ustasının yargılandığı dava halen Avanos Asliye Ceza Mahkemesi\'nde devam ediyor.

\"AİLE OLAYLA İLGİLİ SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYOR\"

Çinli ailenin avukatı Gökhan Cindemir, otel ve sigorta şirketince faizi ve mahkeme masrafları ile toplam 1 milyon lira tutan maddi tazminat tutarının sigorta şirketi tarafından ödendiğini belirterek \"Aile her ne kadar maddi açıdan parayı tahsil etmişse de, olayla ilgili sorumluların cezalandırılmasını istiyor\" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Avanos ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde 23 Ekim 2012\'de saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Çinli turist rehberi 31 yaşındaki Hiu Fung Yeung, otelin giriş kapısının önündeyken kapının üzerindeki yöresel taştan örme duvarın blok halinde devrilmesi sonucunda altında kalmıştı. Yeung, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

-Kadının fotoğrafı



