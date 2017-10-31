- (ÖZEL) - BAŞAKŞEHİR'DE ANNE VE KIZI EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

- İlk inceleme sonucu anne ve kızının sobadan sızan gaz sonucu öldüğü belirtildi.



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de anne ve kızı evlerinde ölü bulundu. İlk inceleme sonrası anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Olay, Güvercintepe Mahallesi\'de 3 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş aramaya giden evin oğlu akşam saatlerinde eve gelip kapıyı açtığında dumanlar çıktığını gördü. İçerideki odaya girdiğinde ise annesi Ceyran Çakmak (72) ve kız kardeşi Sevlay Çakmak\'ı (37) baygın halde yerde yatarken buldu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa süre içinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemede anne ile kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek içeride yaklaşık 2 saat detaylı bir araştırma yaptı. Savcı ile olay yeri inceleme ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından cesetler Adlı Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Apartmanın giriş katındaki daire

-Apartmanın önünde toplanan vatandaşlar

-Sokaktan detaylar

-Apartmandan cesetlerin çıkması

-Cenaze aracına konulan cesetler

-Polis eskortu ile cenaze aracın gitmesi

-Ölen anne kızın fotoğrafları

-Genel ve detaylar



