 - OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Kadıköy Acıbadem\'de yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Kimliği açıklanmayan kişinin başında vurulduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin görüntüsü

-Camındaki kurşun deliği

-Polisin incelemesi



