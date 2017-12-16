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  OKMEYDANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA) Okmeydanı'nda, bir duvara asılı pankartın önüne bırakılan bomba süsü verilmiş iki teneke ve müzik kutusu polisi alarma geçirdi

16 Aralık 2017 22:31

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA)
Okmeydanı\'nda, bir duvara asılı pankartın önüne bırakılan bomba süsü verilmiş iki teneke ve müzik kutusu polisi alarma geçirdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, tenekeler ile müzik kutusunu fünyeyle patlattı.
Piyalepaşa Mahallesi Üst Seyhan Sokak üzerindeki bir evin duvarına asılan pankart ve bomba süsü verilmiş iki teneke ile müzik kutusunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, zırhlı araçlarla çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşları da uzaklaştırdı. Tenekeler ve müzik kutusu, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Tenekeler ve müzik kutusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Patlamanın ardından polis çevrede arama yaptı.

Görüntü Dökümü :
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-Güvenlik önlemlerinin alınması
-Bomba imha uzmanının çalışmaları
-Şüpheli paketin fünye ile patlatılması
-Zırhlı polis araçları
-Terör şube polisleri
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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