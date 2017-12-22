- NİSPETİYE CADDESİ'NDE ARBEDEYE NEDEN OLAN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA /İSTANBUL,(DHA)

Nispetiye Caddesi\'ndeki zabıta kavgasının ardından dün akşam saatlerinde yaklaşık 30 metrelik kaldırım yenilendi.

Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde kaldırım yenileme çalışması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya gelmişti.

Arbedenin ardından Beşiktaş Belediyesi ekipleri caddeden ayrıldı. Gerginliğe neden olan kaldırım yenileme çalışmaları dün akşam saatlerinde yapıldı. Yenilenen yaklaşık 30 metrelik kaldırımın çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin levhaları olduğu görüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Kaldırımdan görüntü

-Büyükşehir Belediyesi\'nin uyarı levhaları

-Kaldırımda yürüyenler

-Dünkü olaylardan görüntüler