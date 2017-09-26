 - NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

\"Bu sabah itibariyle şuuru kısmen açıldı\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Erhan TEKTEN - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Naim Süleymanoğlu\'nun sağlık durumuyla ilgili Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş açıklama yaptı.

Mehmet Emin Güneş, \"Daha önce de bizim hastanemizinde tedavi sürecine devam ediyordu. İki gün önce bize başvurduğunda kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma aldık\" dedi.

Güneş, \"Bu sabah itibariyle şuuru kısmen açıldı. Sorduğumuz sorulara cevap veriyor\" diye konuştu.

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