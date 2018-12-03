 - MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK "SANATA ENGEL YOK" SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL(DHA) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde Dolmabahçe\'de engellilerin el emeği göz nuru sanat eserlerinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Engelli çocuklarımızın kendilerini her anlamda geliştirebilmesi için çok büyük bir desteğe ihtiyaçları var. Bizim bakanlık olarak engelli bireylerin daha iyi eğitim almalarının yanı sıra, sanat eserleri üretmesine teşvik olmak ve onların eserlerini toplumla buluşturmak için amaçlarımız var“ dedi.

7\'incisi düzenlenen “Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, En Özel Eserler, En Özel Etkinlikler Sergisi\" Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak engelli çocuklarımızla ilgili iki kat daha fazla ilgimiz var. İnşallah çok daha güzel projeleri hep birlikte yapacağız. Engelli çocuklarımızın kendilerini her anlamda geliştirebilmesi için çok büyük bir desteğe ihtiyaçları var. Bizim bakanlık olarak engelli bireylerin daha iyi eğitim almalarının yanı sıra, sanat eserleri üretmesine teşvik olmak ve onların eserlerini toplumla buluşturmak için çalışıyoruz. Bu anlamda etkinlikler ve kültürel geziler yapıyoruz ve sergiler açıyoruz. Tüm bunlarla birlikte engelli gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için uygun ortam hazırlıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"ENGELSİZ EĞİTİM PROJESİ\" PROTOKOLÜ İMZALANDI

Selçuk konuşmasının devamında, “Engelliler haftası için yapılan bu sergide de bakanlığımıza bağlı özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklarımızın hazırladığı eserler sergileniyor. Bunlar çocuklarımızın emeklerini ortaya koyan çalışmalar. 170 ürün sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sanatın evrenselliğini ve sınır tanımadığının örneği olan bu sergide emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu eserlerle gözümüze ışık, yüreğimize umut oluyorlar. Bu anlamda öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum “ şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından, Bakan Selçuk ve beraberindekiler, “Engelsiz Eğitim Projesi\" protokolüne imza attı. Daha sonra özel eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler, protokol üyelerine hediyeler takdim etti.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekiler, serginin resmi açılışı için kurdele keserek sergiyi gezdi. Sergide zihinsel engelli bir öğrenci tarafından yapılan Bakan Selçuk\'un yağlı boya portresi de dikkat çekti. Sergi 11 Aralık\'a kadar gezilebilecek.



Görüntü dökümü

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-Bakan Selçuk\'un salona girmesi

-Bakan Selçuk\'un zeybek ile karşılanması

-Bakan Selçuk\'un konuşması

-Protokol imzalanması

-Serginin açılışı

-Serginin gezilişi