- METRO İSTASYONUNUN GİRİŞİNDEKİ BÜFEDE YANGIN (3)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Ataköy Metro İstasyonunun girişindeki büfede yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri kontrollü yapılıyor.

Yangın saat 13.45 sıralarında Bakırköy Ataköy Metro istasyonunun girişindeki büfede çıktı. Yangın nedeniyle metro istasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Siyavuşpaşa, Kocasinan ve Bakırköy itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürüde söndürdü. İtfaiyenin incelemeleri devam ederken metro seferleri kontrollü yapılıyor. Metro Ataköy istasyonunda durmadan devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

-İstasyondan görüntü

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Kapalı istasyon

-Çalışmalar

-Bekleyen vatandaşlar

-Detaylar

