- METEOROLOJİ'DEN  SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI

- Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

İstanbul DHA

Meteoroloji, balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin ülke genelinde etkili olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Yurdumuzun yarın Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemleri ile Perşembe günü de Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-12) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor

Yarın; Marmara\'nın doğusu , Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz\'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu\'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Tunceli, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Hakkari ile Diyarbakır\'ın kuzeyinde, Muğla’nın ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe; Bütün yurtta yağış bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Karadeniz\'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu\'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar\'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’de kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Cuma; Doğu Karadeniz, İç Anadolu\'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz\'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu\'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin Cumartesi günü ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Aynı gün hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı, yeni haftayla birlikte ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunda özellikle Marmara ve iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi de bekleniyor.

Ülkemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen, ani sıcaklık değişiminin, kuvvetli yağış ve rüzgarın, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin yükseklerinde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve yayımlanacak olan meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi önem arz etmektedir.



