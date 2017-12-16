- MESUT YILMAZ’IN OĞLU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU (4)

- Mesut YIlmaz ABD\'den dönüyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz\'daki evinde ölü bulundu.

38 yaşındaki Yılmaz\'ın sabah saatlerinde evinde ölü bulunduğu belirtildi. Mehmet Yavuz Yılmaz\'ın tabanca ile intihar ettiği öne sürülüyor. Acı haberi ABD\'de alan Mesut Yılmaz, Türkiye\'ye dönüyor. Mesut Yılmaz\'ın akşam saatlerinde İstanbul\'da olacağı kaydedildi.

Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evin önündeki polislerden görüntü

-Yavuz Yılmaz\'ın arşiv görüntü



