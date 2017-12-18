- MESUT YILMAZ OĞLUNUN TABUTUNA OMUZ VERDİ

-Cenaze camiye getirildi.
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi Marmara İlahiyat Camii\'ne getirildi. Cenazeyi hastaneye almaya gelen Mesut Yılmaz cezane aracına binerek camiye geldi. Mesut Yılmaz da tabuta omuz verdi. Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi cami avlusuna götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze aracının gelişi
-Mesut Yılmaz\'ın araçtan inmesi
-Tabuta omuz vermesi
-Tabutun camiye taşınması