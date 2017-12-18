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 - MESUT YILMAZ OĞLUNUN CENAZESİNİ HASTANEDEN ALDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesini almak için Şişli'deki hastaneye geldi

18 Aralık 2017 14:19

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesini almak için Şişli\'deki hastaneye geldi.
Mesut Yılmaz, saat 10.45 sıralarında hastaneye geldi. Yılmaz\'ı hastanede karşılayanlar arasında amca Turgut Yılmaz,  Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Sarıgül de yer aldı. Yavuz Yılmaz\'ın tabutu cenaze aracına konulduktan sonra Marmara İlahiyat Camii\'ne hareket etti. Cenaze aracına Mesut Yılmaz\'da bindi

Görüntü Dökümü:
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-Mesut Yılmaz\'ın hastaneye gelmesi
-Karşılayanlar
-Tabutun çıkarılması
-Cenaze aracına konulması
-Cenaze aracının gidişi

18.12.2017 - 11.09 - Haber Kodu : 171218024

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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