-  MALTEPE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

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- İki grup kavga etti, müdahaleye gelen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Maltepe'de iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı

01 Aralık 2017 15:16

- İki grup kavga etti, müdahaleye gelen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Maltepe\'de iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis aracı zarar görürken olay yerine çevik kuvvet ve özel haraket ekipleri sevkedildi. Mahallede gerginlik devam ediyor.
Olay saat 11.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Polis aracının camları kırılırken olay yerine sayıda takviye polis ekibi sevkedildi. Cadde güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiğine kaaştıldı. Olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de yönlendirildi .Olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alınarak polis otosuna bindirildi. Mahallede gerginlik devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiperinden görüntü
-Camları kırılan ve zara gören polis aracından görüntü
-Silahlı ve coplu polislerden görüntü
-Bir kişinin polis otosuna bindirilmesi
-Güvenlik şeridi çekilmesi
-Bir vatandaş ile röp
-Çevik kuvvet ekibinden görüntü
-Genel ve detaygörüntüler
 

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