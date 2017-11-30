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  MAÇKA PARKI'NDA YIKIM

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Şişli Maçka parkında bulunan iki kafe ve bir bar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı

30 Kasım 2017 18:00

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Şişli Maçka parkında bulunan iki kafe ve bir bar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Maçka Parkı\'nda bulunan 5 kafe ve 1 barın yıkım kararı üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde parka gelen ekipler, 2 kafe ve 1 barda yıkımı gerçekleştirdi.  3 kafenin mahkemenin durdurma kararı alması nedeniyle yıkım gerçekleştirilemedi. Yıkım sırasında polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri hazır bulunduruldu. Yıkımın gerekçesi konusunda bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü
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-Maçka parkında yıkım yapan iş makinesi
-Belediye ekipleri
-Maçka parkı arazisinde bulunan barın belediye ekipleri ve çalışanlar tarafından boşaltılması
-Barın yıkılması
-Yıkım sırasında hazır bekleyen polis,itfaye zabıta ve sağlık ekipleri
-Genel ve detay görüntüler
-Fotoğraflar
 

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