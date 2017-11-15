- LİSELİLERİN SOPALI KAVGASI KAMERADA

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Avcılar’da öğrenciler arasında yaşanan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Avcılar Cihangir Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul çıkışı liseli öğrenci grupları arasında tartışma çıktı. Tartışma biranda büyüdü ve öğrenciler sopalarla birbirlerine girdi. Çevre esnafı araya girse de kavgayı ayırmayı başaramadı.

Kavga çok sayıda polis ekibi müdahalesiyle son buldu. Okul çevresinde yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavgada bazı öğrencilerin hafif yaralandığı belirtilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

-Görgü tanığı ile röp.

