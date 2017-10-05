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- LİSELİLERİN BIÇAKLI KAVGASI KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde lise öğrencilerinin dışarıda bekleyen gençlerle bıçaklı kavgası kameralara yansıdı

05 Ekim 2017 18:56

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Beylikdüzü\'nde lise öğrencilerinin dışarıda bekleyen gençlerle bıçaklı kavgası kameralara yansıdı.
Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi\'nde önceki gün meydana geldi. Ders bitimi okuldan çıkan liseli öğrencilerle dışarıdaki bir grup genç önce tartıştı sonra kavga etti. Gençler yanlarında getirdikleri bıçaklarla birbirlerine saldırdı. 2\'si öğrenci 1\'i de dışarıdan kavgaya katılan 3 kişi yaralandı.  Çevredekiler  olayı polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan F.K., Y.A., U.G., ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
-Kavga anı 
-Birbirine saldıran öğrenciler

AKTÜEL
-Olay yerinden görüntü
-Ambulans ve polis ekibi
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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