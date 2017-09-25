-  KUYRUĞUNDAN YARALI YUNUS TEDAVİ EDİLEREK DENİZE BIRAKILDI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar sahilinde avlanan balıkçı Seyit Bektaş\'ın hareketsiz bulduğu kuyruğundan yaralı, yaklaşık 2 metrelik Afalina cinsi yunus İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi uzmanları tarafından tedavi edildi. Yunus balıkçıların yardımı ile Avcılar açıklarında derin bir noktaya bırakıldı.

Avcılar açıklarında avlanan balıkçılardan Seyit Bektaş bu sabah denizde oldukça büyük canlı gördü. Bektaş, bunun üzerine deniz polisine bilgi verdi. Sevk edilen ekip, ağdaki hayvanın kuyruğundan yaralı bir yunus olduğunu tespit etti. Sahile çekilen yunus için Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü\'ne haber verildi. Sahile gelen veteriner Saffet Güngör, kuyruğunda yara bulunan yunusa ilk müdahaleyi yaparken, iki ağı çıkardı. Ardından tedavi edilebilmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü\'ne haber verdi. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı\'nda Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi kısa sürede sahile gelerek görevlilerle birlikte ağa takılı yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki yunusa antibiyotik ve vitamin tedavisi uyguladıktan sonra balıkçıların yardımı ile Avcılar açıklarına götürerek yeniden özgürlüğüne bıraktı.

Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi, kendilerine haber gelmesi üzerine hemen sahile geldiklerini belirterek, \"Daha önce de benzer durumda 3 hayvanı kurtarmıştık. Geldiğimizde kuyruğunda misina veya ağlardan kaynaklanan daha önceden şekillenmiş 2 yara olduğunu gördük. Bu yaralar kronik olduğu için antibyotiğini yaptık derin suya götürürken yavaş da olsa hareket etti. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı\'ndaki (TUDAV) arkadaşlar bunu takip edeceklerdir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Balıkçı Seyit Bektaş ve yunustan görüntüler

-Yunusun kuyruğundaki yara gösterilirken

-İÜ Veteriner ekibi sahilde hazırlık yaparken

-Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi çalışmaları yönlendirip tedavi yaparken

-Balık açıklara götürülürken

-Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi ve balıkçı ile röportaj

-Veteriner Saffet Güngör ile röportaj

