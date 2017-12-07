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 - KORE GAZİSİ SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ ÖLDÜ

- Ayla filmine esin kaynağı olmuştu Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saa

07 Aralık 2017 17:23

- Ayla filmine esin kaynağı olmuştu

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
\"Ayla\" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.  Bir ay önce hastaneye kaldırılan Dilbirliği, burada yoğun bakım ünitesinde solunum destek cihazına bağlı tedavi görüyordu. 91 yaşındaki Dilbirliği\'nin çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Süleyman Dilbirliği\'nin arşiv görüntüsü

07.12.2017 - 14.05 - Haber Kodu : 171207091


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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