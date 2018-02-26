- KONVOYUNU DURDURAN ERDOĞAN, KIZ ÇOCUĞU İLE SOHBET ETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı\'na gitmek üzere Kısıklı\'daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.

Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, daha sonra tekrar Beylerbeyi Sarayı\'na doğru hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyun çıkışı

-Erdoğan\'ın makam aracının durdurması

-Kız çocuğu ile sohbeti

-Konvoyun devam etmesi