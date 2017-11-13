- KISIKLI'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

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Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA) Başbakan Binali Yıldırım bu sabah sürpriz bir şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna geldi

13 Kasım 2017 14:12

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA)
Başbakan Binali Yıldırım bu sabah sürpriz bir şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kısıklı\'daki konutuna geldi. Saat 10:30 sularında Tuzla\'daki konutundan çıkan Başbakan Yıldırım\'ın Vahdettin Köşkü\'ne geçmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Binali Yıldırım\'ın konvoyu sürpriz bir şekilde Kısıklı\'ya yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın makam aracı saat  11.00 sıralarında  Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konutuna girdi.

Görüntü Dökümü:
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- Başbakan\'ın konvoyunun Kısıklı\'ya girişi

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