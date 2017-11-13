- KISIKLI'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA)

Başbakan Binali Yıldırım bu sabah sürpriz bir şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kısıklı\'daki konutuna geldi. Saat 10:30 sularında Tuzla\'daki konutundan çıkan Başbakan Yıldırım\'ın Vahdettin Köşkü\'ne geçmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Binali Yıldırım\'ın konvoyu sürpriz bir şekilde Kısıklı\'ya yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın makam aracı saat 11.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konutuna girdi.

Görüntü Dökümü:

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- Başbakan\'ın konvoyunun Kısıklı\'ya girişi

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