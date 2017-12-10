39 kişi hayatını kaybetmişti; Reina katliamı davası yarın başlıyor

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını düzenleyen Abdulkadir Masharipov ile saldırıda rol aldığı belirtilen IŞİD terör örgütü üyesi 56 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından güvenlik gerekçesiyle, Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda yapılacak olan duruşmalar yarın başlayarak cuma gününe kadar sürecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan 90 sayfalık iddianamede 51'i tutuklu 57 şüpheli yer aldı. İddianamede saldırıda 39 kişinin öldüğü 79 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, aralarında Reina işletmecisi Mehmet Koçarslan'ın da bulunduğu 121 kişi ve bir işletme "mağdur müşteki" olarak yer alıyor.

Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, saldırgan Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Eşi için de aynı ceza istendi

Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile katliamın planlama aşamasında yer aldığı iddia edilen İlyas Mamaşaripov, Alı Jameel Mohammed Mohammed ile saldırgan ile benzer potansiyeli bulunduğu belirtilen Abdurrauf Sert'in de, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması" suçlarından 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer 52 sanık hakkında ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olay günü anlatıldı

İddianamede olay günü şu şekilde özetleniyor:

"Yılbaşı günü Zeytinburnu'nda ticari taksi ile Beşiktaş'ta bulunan Reina isimli eğlence mekanına gelen DEAŞ Terör örgütü mensubu Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdulkadir Masharipov, DEAŞ Terör örgütünün talimatı doğrultusunda saat 01.15 sıralarında AK-47 Kalasnikof marka otomatik tüfekle, Reina'nın kapısında bulunan kişilere de ateş açarak içeriye girmiş, burada polis memuru Burak Yıldız'ı şehit etmiş, Reina da Yılbaşı kutlaması yaparak eğlenen insanların üzerine otomatik tüfekle tasarlayarak öldürme kastıyla ateş ederek 39 kişiyi öldürmüş, 79 kişiyi de yaralamıştır."

2 bin polis görev yaptı, 7 bin satlik görüntü incelendi

İddianamede saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, çıkan kargaşadan yararlanarak ticari taksi ile eylem sonrası olay yerinden ayrıldığı belirtilerek, yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalara yer veriliyor. Buna göre, 2 bin polisin, MİT Bölge Başkanlığı'nın verdiği destekle saldırganın bulunması için harakete geçildiği kaydediliyor. Saldırganın kaçış güzergahı ve eylem birliği içinde olduğu DEAŞ terör örgütü mensuplarının incelenmeye alındığı ve bu doğrultuda 7 bin 200 saatlik kamera görüntülerinin izlendiği ifade ediliyor.

Tehlikeli görüldüğü gerekçesiyle 642 kişi sınır dışı edildi

Bu konuda vatandaşlardan da 2 bin 142 ihbar geldiği, IŞİD Terör örgütünün "Madafa" evleri olarak tabir ettiği ve örgütsel amaçları doğrultusunda kullandığı, YTS'lerin (Yabancı Terörüst Savaşçı) barındırıldığı 152 adrese operasyonlar yapıldığı belirtiliyor. Yine yürütülen bu operasyonlar kapsamında 642 yabancı uyruklu şahısın kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınırdışı edildiği de anlatılıyor. Masharipov'un da yapılan bu çalışmalar sonucu Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandığı ifade ediliyor.

İddianame'de saldırı emrini veren kişinin ismi geçiyor

İddianamede Reina katliamı talimatının Suriye de çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, üst düzey DEAŞ terör örgütü mensubu, Rusya Federasyonu vatandaşı Ebu Cihad kod isimli İslam Atabıev tarafından Masharipov'a verildiğinin tespit edildiği kaydediliyor. Atabıev'in örgütün Rusça yayın yapan medya yayın organının başında bulunduğu ve Ebu Cihad El Şişani ve Ebu Cihad El Karaçayi kod isimlerini de kullandığı anlatılıyor.

Talimatın ses kaydıyla geldiği belirtildi

İddianameye göre, şüpheli Abdulkadir Masharipov 26 Aralık 2016'da telegram üzerinden haberleştiği IŞİD terör örgütü militanıyla Başakşehir'de buluştu. Kimliği tespit edilemeyen Kafkas kökenli Rusça konuşan militan, Masharipov'a DEAŞ'ın Türkiye eylemlerini organize eden Ebu Cihad'ın eylem talimatının olduğu ses kaydını içeren hafıza kartını ve günlük ev kiralaması için 700 lira para verdi.

Oğluna büyüdüğü zaman intihar eylemi yapması için tavsiyede bulunmuş

Masharipov'un 27 Aralık 2016'da saat 23.57'de bir veda videosu çektiği, video görüntülerinde intihar eylemi yapacağını, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi istihşad eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu da iddianamede yer alıyor. 28 Aralık'ta ise Masharipov'un eylem talimatı aldığı Taksim Meydanı'na giderek cep telefonuyla selfi çeker gibi keşif amaçlı kayıt yaptığı, 29 Aralık'ta da günlüğünü 100 TL'ye kiraladığı Medikule Rezidans'taki daireye, DEAŞ örgütü mensubu bir şahıs tarafından eylemde kullanılacak mühimmatın bavul içerisinde bırakıldığı anlatılıyor.

Reina ikinci hedefmiş

İddianameye göre, 31 Aralık 2016 günü, Taksim'e tekrardan keşif için çıkan Masharipov, polislerden dolayı Taksim'e girmesinin mümkün olmadığını telegram üzerinden Ebu Cihad'a bildirdi. Ebu Cihad da Masharipov'a iki hedef olduğunu söyleyerek, bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafın bir tarafında peygambere hakaret eden gazetenin Şişli'deki adresi, diğer bölümünde ise Reina Disko Clup olduğu belirtildi. Ebu Cihad, yılbaşı nedeniyle gazetenin muhtemelen kapalı olduğundan hedefi Reina olarak belirledi.

IŞİD katliamı sahiplendi

İddianamede Reina da gerçekleştirilen eylem sonrası DEAŞ terör örgütünün, Türkçe yayınladığı " FURAT" isimli video da terör eylemini sahiplendiği kaydedildi.