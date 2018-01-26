 -  KILIÇDAROĞLU'DAN  BERBEROĞLU'NU ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

\"Kurultay öncesi milletvekillerimizin görüşlerini alıyoruz. Enis bey haksız yere hapiste yatıyor. Onun da görüşlerini aldım\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu\'nu ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, saat 15.40 sıralarında Maltepe Cezaevi\'ne geldi. Kılıçdaroğlu\'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, \"Biliyorsunuz önümüzdeki hafta kurultayımız var. Kurultay öncesi milletvekillerimizin görüşlerini alıyoruz. Enis bey haksız yere hapiste yatıyor. Onun da görüşlerini aldım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun konvoyunun cezaevine girişi

-Kılıçdaroğlu\'nun açıklamaları