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 -  KILIÇDAROĞLU'DAN  BERBEROĞLU'NU ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

"Kurultay öncesi milletvekillerimizin görüşlerini alıyoruz

26 Ocak 2018 19:39

\"Kurultay öncesi milletvekillerimizin görüşlerini alıyoruz. Enis bey haksız yere hapiste yatıyor. Onun da görüşlerini aldım\" 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu\'nu ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, saat 15.40 sıralarında Maltepe Cezaevi\'ne geldi. Kılıçdaroğlu\'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, \"Biliyorsunuz önümüzdeki hafta kurultayımız var. Kurultay öncesi milletvekillerimizin görüşlerini alıyoruz. Enis bey haksız yere hapiste yatıyor. Onun da görüşlerini aldım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu\'nun konvoyunun cezaevine girişi
-Kılıçdaroğlu\'nun açıklamaları

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