  Kılıçdaroğlu : Onun en büyük eseri sonsuza kadar var olacak Türkiye Cumhuriyeti'dir

ANKARA, (DHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 79. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun 10 Kasım mesajı şöyle: \"Kurtuluş Savaşı\'nın önderi, Cumhuriyetin banisi, ebedi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyoruz. Büyük Atatürk\'ün düşünceleri her geçen gün daha iyi anlaşılmakta, coğrafyamızda yaşanan acı sorunlara cevap olmaktadır. Atatürk\'ün devrimleri bölgemizde model olmaya devam etmekte, mazlum milletler bugün de onun ışığıyla umut bulmaktadır. Onun en büyük eseri sonsuza kadar var olacak Türkiye Cumhuriyeti\'dir. Cumhuriyet kula kulluk zincirlerini kırmış, bu topraklarda yaşayan herkesi eşit hak ve sorumluluk sahibi yurttaş olarak bu ülkenin asli sahibi haline getirmiştir. Bu ülkede egemenlik bir şahıs, zümre veya grubun değil milletindir. Bugün bu noktadan geriye dönemeyiz. Milletimiz kula kulluk zincirlerini asla boynuna takmayacak, özgürlüğünü ve temel haklarını tek bir kişinin insafına bırakmayacak, bu ülkeyi yönetmeye devam edecektir. Atatürk\'ün devrimleri ve eserleri sayesinde bu ülkenin bütün çocukları bu ülkenin bütün makamlarına gelme hakkını kazanmış, halkımız kendi kendini yöneterek kendi kaderini kendi belirleme gücüne sahip olmuştur. Unutulmamalıdır ki bugün bu ülkede bir makam veya mevki sahibi olarak büyük milletimize hizmet etme ayrıcalığına sahip olan herkes bunu Atatürk\'e ve devrimlerine borçludur. Bugün bağımsızlığımızı yok etmek, milletimizin sahip olduğu egemenliği türlü yollarla gasp ederek, egemenliği eline almak, özgürlüğü yok ederek kula kulluk esasına dayanan bir rejim peşinde olanlar hedeflerine asla ulaşamayacak, halkımızın çelik iradesi karşısında hezimete uğrayacaklardır Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi bugün de karşı karşıya olduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir. Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün garantisi, devlet yönetiminde liyakat esasının temeli, eşit yurttaş olarak birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamamızın da teminatıdır. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bu anlayış ile yoksulluğu yok etmek, gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve bu ülkenin bütün çocuklarının kendi güç ve imkanlarıyla refah içerisinde yaşamasını sağlamak devletin görevidir. Cumhuriyetin 12\'inci yıl kutlamaları sırasında kendisinin veciz bir şekilde ifade ettiği gibi “Atatürk, bizden biridir.ö Büyük kahraman bunu ifade ederek bizlere bir gerçeği haykırmaktadır. Bu ülkede yaşayan herkes bu ülke üzerinde bir Mustafa Kemal olarak sorumluluk sahibidir. Bugün olan olaylara seyirci kalamayız, adaletsizliklere, haksızlıklara elimiz kolumuz bağlı duramayız. Vatanı koruma sırası geldiğinde bir yana çekilemeyiz, haksızlıkların karşısında durmak, adaletsizlikleri yok ederek adaleti hakim kılmak, özgürlüğü yok etmeye çalışanların karşısına dikilerek özgürlüğü korumak bu ülkede yaşayan herkesin görevidir. Atatürk\'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi bu görevin bilinci ve yüksek sorumluluğu ile demokrasimizi güçlendirecek, adaleti sağlayacak ve Türkiye\'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk\'ü bir kez daha rahmetle anıyor, onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.\"