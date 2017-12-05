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- KARTAL CEZAEVİ YAKININDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ (2)

Haber-Kamera : Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA Kartal Cezaevi yakınında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

05 Aralık 2017 21:14

Haber-Kamera : Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA
Kartal Cezaevi yakınında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre; Pendik\'te bulunan Kartal Cezaevi\'nden çıkan Kemal Aydın (45), yakındaki taksi durağının önüne geldiğinde karşılaştığı kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Kemal Aydın ile 16 yaşındaki Abdülhalim  Aydın silahla vuruldu.  Kemal Aydın  Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Abdülhalim Aydın ise  Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İki yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavganın nedeni araştırılırken ölen 2 kişinin akraba olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri çalışması
-Görgü tanığı ile röp
-Hastane önü
-Genel ve Detay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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