- KARTAL CEZAEVİ YAKININDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ (2)

Haber-Kamera : Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA

Kartal Cezaevi yakınında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre; Pendik\'te bulunan Kartal Cezaevi\'nden çıkan Kemal Aydın (45), yakındaki taksi durağının önüne geldiğinde karşılaştığı kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Kemal Aydın ile 16 yaşındaki Abdülhalim Aydın silahla vuruldu. Kemal Aydın Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Abdülhalim Aydın ise Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İki yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavganın nedeni araştırılırken ölen 2 kişinin akraba olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri çalışması

-Görgü tanığı ile röp

-Hastane önü

-Genel ve Detay