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 - KARARA TEPKİ GÖSTEREN BABA ADLİYE KORİDORUNDA KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLDÜ (1)

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Kocaeli'nin Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davanın kararından sonra adliye koridorunda kalp kriz

12 Mart 2018 15:36

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Kocaeli\'nin Gölcük\'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde görülen davanın kararından sonra adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi\'nde görülen davada,  mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya\'ya, \"Kasten adam öldürme\" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Hacer Çetindağ\'ın eşi Selçuk Çetindağ\'a verilen beraat kararını da onadı.  Karara tepki gösteren Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz, adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Şaban Deniz\'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlisi ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Bir süre sonra ambulans geldi. Ancak Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Şaban Deniz\'in adliye koridorunda yerde yatması
-Şaban Deniz\'e ilk müdahalenin yapılması
-Şaban Deniz\'e gelen ambulans ekipleri tarafından müdahale yapılması
-Şaban Deniz\'in sedye ile ambulansa bindirilerek götürülmesi
-Oğlu Cemalettin Deniz\'in adliye koridorunda fenalaşması
-Cemalettin Deniz\'in adliye önünde ablasına babasının ölümünü haber vermesi
-Cemalettin Deniz ile ablasının birbirine sarılarak yakarmaları

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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