  KAMYON ÇOCUK ODASINA DALDI

- 8 yaşındaki Batuhan ölümden döndü.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de sürücünün kontrolünü kaybettiği sebze ve meyve yüklü kamyon bir apartmanın giriş katındaki daireye çarptı. Çocuk odasına giren kamyondaki 2 kişi yaralanırken odada uyuyan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü.

Olay Altınşehir Mahallesi\'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İçinde 4 kişi bulunan sebze ve meyve yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarını aşarak yol kenarındaki 3 katlı binanın giriş katındaki daireye çarptı. Dairenin çocuk odasına giren kamyondaki 2 kişi yaralandı. O sırada odada uyumakta olan 8 yaşındaki Batuhan Mustafa Geyik kıl payı ölümden kurtuldu. Gürültüyü üzerine diğer odada uyumakta olan anne Zeynep Geyik panik içinde oğlunun odasına koştu. Oğlunun iyi olduğunu gören anne rahat bir nefes aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyondaki yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kamyon sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kaza yapan kamyon

-Kamyonun girdiği oda

-Kamyonun çıkarılması

-Evden görüntüler

-Evdekilerin olayı anlatması

-Batuhan\'ın görüntüsü



