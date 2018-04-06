T24 LogoT24 Logo
Gündem

- KADIKÖY'DE HIRSIZ OPERASYONU: BİNAYI ÇEVİREN POLİS, 5 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de 8 katlı bir binaya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen 5 kişi, polis ekipleri  tarafından suçüstü yakalandı

06 Nisan 2018 15:51

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Kadıköy\'de 8 katlı bir binaya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen 5 kişi, polis ekipleri  tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden  2 silah ve bıçak çıktı.
Olay saat 10.30 sıralarında  Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi\'ndeki binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm amaçlı boşaltılmaya başlanan 8 katlı bir binaya  5 kişi girdi. Şüphelileri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binanın etrafın çevirdi. Polis ekipleri binanın içine girerek araştırma yapamaya başladı. Ekipler bir daireye giren daha sonrada o dairenin duvarını kırarak diğer daireye giren şüphelilerle suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheliler kelepçe takılarak gözaltına alındı. Şüphelilerin girdikleri dairede kalorifer petekleri, musluk, mutfak dolabı gibi eşyaları çalmak için hazırladıkları görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. 


Görüntü Dökümü:
--------------
-Binadan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Ev sahipleri ile röp
-Zanlıların binadan çıkışı
-Polis otosuna
-Yüzlerini kapatmaya çalışması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizOlayMahallesiCaddesiKentselSUÇÜSTÜ YAKALANDILAR KısaPolisEkiplerYakalananGözaltınaDökümü Binadan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24