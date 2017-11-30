- KADIKÖY'DE AVUKATIN HASTANELİK OLDUĞU KAVGA KAMERADA

- Gözaltına alınan 1 kişi serbest kaldı, 2 kişi ise aranıyor.

Haber: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de darp edilme anı güvenlik kamerasına yansıyan avukat Selçuk Güven\'in şikayeti üzerine 1 kişi gözaltına alındı. A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Polis, 2 kişiyi arıyor.

Avukat Selçuk Güven, \'motosiklet çetesi\' tarafından darp edildiğini iddia ederek polise şikayetçi olmuştu. 10 gün önce yaşanan olayın hemen ardından polis, A.Ç .adlı kişiyi gözaltına aldı A.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polisin 2 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor. A.Ç.\'nin polise verdiği ifadede, Güven\'i tanımadığını kavgayı gördüğünü ve ayırmak için olay yerine gittiğini belirttiği öğrenildi. Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan avukatın taburcu edildiği belirtildi.



Görüntü Dökümü (güvenlik kamerası)

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-Avukat ile bir kişinin yerde boğuşması (Avukat acık montlu üsteki kişi)

-4-5 kişinin kavgayı seyretmesi

-Avukat diğer kişilerin vurması

-Kavga edenlerin ayrılması

-Tekrar kavga etmeleri

