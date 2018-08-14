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- JANDARMADAN "SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ" OPERASYONU  (1)

  * 6 binden fazla kişiyi  yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirlenen şebeke çökertildi   Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikler

14 Ağustos 2018 11:55

 

* 6 binden fazla kişiyi  yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirlenen şebeke çökertildi

 

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları sahte çağrı merkezi aracılığıyla banka bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep\'te 3\'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese yapılan eş zamanlı baskında 39 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan sahte çağrı merkezinde kapıyı güler yüzle \"Merhaba\" diyerek açan sahte müşteri temsilcisi jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu.  Yakalanan şüphelilerin 7 aylık süre içerisinde 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 45 milyon lira dolandırdığı belirtildi

 

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüsü

-Jandarmanın dağıttığı canlandırma içeren video

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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