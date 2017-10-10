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- İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ "OMUZ ATMA" CİNAYETİNDE POLİSLER HAKİM KARŞISINA ÇIKTI...(1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle haklar

10 Ekim 2017 13:30

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
İstiklal Caddesi\'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, \"omuz atma\" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya\'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan iki polis, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. \"Görevi kötüye kullanmak\" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edilen polisler, suçlamaları reddetti. 
Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Kameralara yansıyan bu olaya ilişkin yargılama sonunda 3 kişi hakkında \"Kasten öldürme\" suçundan 25\'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayhan Kaya\'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya\'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek,  olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten 2\'si hakkında \"Görevi kötüye kullanma\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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