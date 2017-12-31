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 - İSTİKLAL CADDESİ'NDE İNSAN SELİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK - Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıl hareketliliği yaşanıyor

31 Aralık 2017 23:55

Haber-Kamera: Harun UYANIK - Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. İstiklal Caddesi\'nde adeta insan seli yaşanıyor.
Taksim\'de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen meydanda ve İstiklal Caddesi\'ndeki hareketlilik dikkat çekti. Yeni yıla Taksim’de girmek isteyenler,  İstiklal Caddesi’ne adeta akın etti. Kalabalık nedeniyle insanlar İstiklal Caddesi’nde ilerlemekte güçlük yaşıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise herhangi olaya karşı denetimlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Meydandaki hareketlilik
-İstiklal Caddesi\'ndeki hareketlilik
-İstiklal Caddesi\'nde yoğunluk
-Meydandan detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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