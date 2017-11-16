- İSTİKLAL CADDESİ'NDE "YEŞİL" YOL

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Taksim İstiklal Caddesi\'ndeki yenileme çalışması devam ediyor. 3 gün önce de nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşenmeye başlandı. 1570 metre uzunluğundaki nostaljik tramvay hattının şu an 650 metresine kaplama döşendi.

Tramvay hattındaki titreşimi önleyecek olan mastik kaplama İstiklal Caddesi\'ne gelenlerin de ilgisini çekti.

Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Caddesi\'nden detay

-Tramvay hattındaki yeşil kaplama

-Genel ve detaylar

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