-İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI (2)

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Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Soner HASIRCIOĞLU - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

01 Kasım 2018 11:19

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Soner HASIRCIOĞLU - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL, (DHA)
İstanbul\'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. 
Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla oluşan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis arasında kayboldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi.  
Tarihi dokularda ise sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü dökümü:
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-D100\'den görüntü
-Trafikten görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Çamlıca kulesinden görüntü
-İstanbul boğazından görüntü 
-Diğer detaylar
 
01.11.2018 - 07.50 Haber Kodu : 181101005

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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