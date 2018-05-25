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  İSTANBUL'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı

25 Mayıs 2018 11:53

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oluyor
Taksim\'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar
- Dükkan saçaklarına sığınan vatandaşlar
-Şemsiye satıcıları
-Genel ve detaylar
 

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