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- İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN ALIŞIK OLMADIĞI GÖRÜNTÜ

- Pazartesi günü ve trafik yüzde 1 Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ - Alper KORKMAZ /  İstanbul DHA  Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı

20 Ağustos 2018 12:00

- Pazartesi günü ve trafik yüzde 1

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ - Alper KORKMAZ /  İstanbul DHA 
Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul\'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı. Her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu. Günün hemen hemen her saatinde trafik yoğunluğu oluşan Haliç Köprüsü girişinde Topkapı istikametinde ve Okmeydanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmadı. TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Edirne ve Ankara istikametinde  trafikte yoğunluk olmadı.  Anadolu Yakasında D-100 karayolu Maltepe\'de de  trafik yoğunluğu yaşanmadı.Sultanbeyli TEM Otoyolunda da trafikte yoğunluk görülmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle yoğunluk  yüzde \"1\" olarak görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Haliç Köprüsü girişinde akıcı trafik 
-Araçlardan genel ve yakın detaylar
-Haliç Köprüsünde   genel ve yakın detaylar
-D-100 Maltepe trafikteki araçlardan görüntü
-TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde trafikteki araçlardan detay görüntü     
-Genel ve detaylar


 

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