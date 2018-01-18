 -  İSTANBUL'DA RÜZGARIN HIZI 93.6 KİLOMETREYE ULAŞTI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dün akşam saatlerinden sabaha kadar şiddetli rüzgar etkili oldu. Denizde dev dalgalar oluştu. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Hava ve deniz seferlerinde aksamalar yaşandı.

Meteoroloji\'den edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar gece saatlerinde 93.6 kilometreye kadar ulaştı. Lodosun en kuvvetli olduğu yer 93.6 kilometre ile Beykoz oldu. Rüzgar hızı Kartal\'da 92.2 , Beylikdüzü\'nde ise 89.3 ölçüldü.

Görüntü dökümü:

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-Sahilden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-İDO iskelesi

-Denizden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Yağmur yağması

-Genel ve detaylar

