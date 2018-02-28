- İSTANBUL'DA  DEAŞ OPERASYONU:  YABANCI UYRUKLU 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 6 ilçede düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 29 şüpheliyi gözaltına alındı.

TTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle Başakşehir, Beyoğlu, Ataşehir, Esenyurt, Fatih ve Başakşehir\'de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri yabancı uyruklu 29 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyet kaynakları şüphelilerin geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde yer aldığı ve İstanbul\'da eylem arayışında olduğu belirtti.

