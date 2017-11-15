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- İSTANBUL'DA  "KURT KAPANI 10 “ OPERASYONU -1

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA İstanbul' da polis ekipleri, "Kurt kapanı 10" operasyonu düzenliyor

15 Kasım 2017 17:54

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA
İstanbul\' da polis ekipleri, \"Kurt kapanı 10\" operasyonu düzenliyor. Operasyon kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetim yapılıyor
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın koordine ettiği  operasyona, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. Polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü\'ne ait polis botlarının ra yer aldığı operasyonda havalimanları, iskeleler, metro ve metrobüs durakları, halkın yoğun olduğu caddeler ve meydanlarda denetim gerçekleştiriliyor. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü  kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıyor. 

Görüntü Dökümü
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-Kadıköy İDO iskelesinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntrü
-Şüpheli arama
-GBT sorgusu yapılması
-Polis helikopterinden görüntü

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