- İSTANBUL'DA " KURT KAPANI 15" DENETİMİ (1)



Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da “Kurt Kapanı 15\" denetimi yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün koordinesinde 39 ilçenin emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 noktada 1500 polis ile “Kurt Kapanı-15\" denetimi gerçekleştiriyor

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Uygulama kapsamında Bostancı İDO İskelesi önünde de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yaptı. Narkotik köpekleri ve polis helikopteri de denetime katıldı.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araç aranması

-GBT yapılması

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Narkotik köpeklerle araç aranması

-Polis helikopterinden görüntü

-Sürücü ile röp



