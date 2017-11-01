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- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ŞİLE AÇIKLARINDA KAYBOLAN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul DHA İstanbul Valiliği, Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili açıklama yaptı

01 Kasım 2017 15:29

İstanbul DHA
İstanbul Valiliği, Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, \"Gemlik/Bursa’dan Karadeniz Ereğli/Zonguldak’a demir yüklü olarak gitmekte olan Türk bayraklı \'Bilal Bal\' isimli kuru yük gemisine (Boy: 71 metre Tipi: Kuru Yük, Tonajı: 3237, Yükü: 3080 ton demir) ait 1 Kasım 2017 tarihinde yardım sinyali alınmasına istinaden bahse konu mevkiye yönelik arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır\" denildi.
Açıklama şöyle devam etti: Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 adet sahil güvenlik botu, 1 adet helikopter ve 1 adet uçak ayrıca 3 adet Kıyı Emniyeti botu da iştirak etmektedir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait yüzer unsurlar da iştirak edecektir. Gemide 10 Türk vatandaşı mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Su üstünde bulunan filikalarda herhangi bir personel tespit edilmemiştir. Arama kurtarma çalışmalarında geminin mevkisi belirlenmiş olup mürettebata ilişkin aramalar hâlen devam etmektedir.
 

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