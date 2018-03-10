- İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS : FSM SİS ALTINDA KAYBOLDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor.

İstanbul Boğazı\'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün bir bölümü görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler hızını düşürerek ilerledi.

Görüntü Dökümü

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-FSM Köprüsü\'nden görüntü

-Köprünün sis içinde kalması

-Boğazda etkili olan sis

-Köprü üzerinde ilerleyen araçlar

-Genel ve detaylar

