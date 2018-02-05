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 - İSTANBUL BOĞAZI'NDA 14 OCAK'TA YAPILAN "BARBAROS 2018" TATBİKATINDAN GÖRÜNTÜLER

Haber: Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Barbaros 2018 Deniz Tatbikatı", 14 Ocak Pazar günü saat 13

05 Şubat 2018 16:05

Haber: Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi\'nin düzenlediği \"Barbaros 2018 Deniz Tatbikatı\", 14 Ocak Pazar günü saat 13.30\'da 
İstanbul Boğazı\'nda yapıldı.
Tatbikata; 380 personel, 11 bot, 1 helikopter ve 3 adet uçak katıldı. Tatbikatta senaryo gereği bir balıkçı teknesinde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Denize düşen bir kazazeyi de yüzücü kurtarıcı personel tarafından kurtardı. Kazazedeler ilk müdahalenin ardından sahilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
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-14 Ocak\'taki tatbikattan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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