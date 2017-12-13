-  İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ NİHAİ BİLDİRİSİ (1)

- Doğu Kudüs, Filistin Devleti\'nin başkenti olarak ilan edilmiştir ve bütün devletler Filistin Devleti\'ni ve Doğu Kudüs\'ün onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet olunmuştur

- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı\'nın Kudüs\'ü İşgalci Güç İsrail\'in sözde başkenti olarak tanıyan tek taraflı kararı en güçlü şekilde reddedilmiş ve kınanmıştır.

- Kudüs-ü Şerif’in yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan sözkonusu tehlikeli beyanın hükümsüz ve meşruiyetten uzak olduğu vurgulanmıştır.



- ABD Yönetimi’ni bu yasadışı beyanın geri çekilmemesinden doğacak tüm sonuçlardan bütünüyle sorumlu tutulduğu kaydedilmiştir.

