-  İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ NİHAİ BİLDİRİSİ (1)

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  - Doğu Kudüs, Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmiştir ve bütün devletler Filistin Devleti'ni ve Doğu Kudüs'ün onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet olunmuştur - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Kudüs'ü İşgalci Güç İ

13 Aralık 2017 19:16

 

- Doğu Kudüs, Filistin Devleti\'nin başkenti olarak ilan edilmiştir ve bütün devletler Filistin Devleti\'ni ve Doğu Kudüs\'ün onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet olunmuştur

- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı\'nın Kudüs\'ü İşgalci Güç İsrail\'in sözde başkenti olarak tanıyan tek taraflı kararı en güçlü şekilde reddedilmiş ve kınanmıştır.

- Kudüs-ü Şerif’in yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan sözkonusu tehlikeli beyanın hükümsüz ve meşruiyetten uzak olduğu vurgulanmıştır.
 
- ABD Yönetimi’ni bu yasadışı beyanın geri çekilmemesinden doğacak tüm sonuçlardan bütünüyle sorumlu tutulduğu kaydedilmiştir.
 

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